Giggs ricorda la finale del 1999: "Emozioni forti, l'unica volta in cui ho pianto in campo"

Intervistato dal portale Laureus.com, Ryan Giggs ha parlato della partita più incredibile della sua carriera, quella contro il Bayern Monaco nella finale di Champions League giocata al Camp Nou nel 1999: "Non giocai una grande partita, ma il finale è stato il più bello: perdevamo 1-0 a due minuti dalla fine e abbiamo ribaltato nel recupero. È stata l'unica volta in cui ho pianto su un campo da calcio. Le nostre emozioni erano troppo forti, abbiamo vissuto un cambiamento emotivo incredibile. Quindi mi sono inginocchiato e ho iniziato a piangere. Quella è stata la migliore squadra per cui abbia giocato, un gruppo che non mollava mai".

Imparare dai nemici - Poi una battuta sul Liverpool: "Mi fa male dirlo, ma sono stati fantastici e meritano la Premier. Già nella scorsa stagione avevano lottato fino alla fine con il Manchester City. Cerco di prendere molto da Klopp per il mio Galles, è un grande allenatore".