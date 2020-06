Giornata mondiale per la donazione di sangue, l'iniziativa dei club di Bundesliga

vedi letture

_ _RUSSI_ D_RTMUND. O ancora, K_I H_VERTZ. Non è un errore, ma la simpatica iniziativa che Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hanno dedicato alla giornata mondiale per la donazione di sangue: nei profili social e nei vari post i due club hanno deciso di non mettere le A le O e le B, ovvero le lettere che corrispondono ai vari gruppi sanguigni. Una simpatica iniziativa per poter omaggiare una giornata molto importante.