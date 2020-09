Giroud e il suo futuro: "Sono al Chelsea e spero di giocare. Werner è diverso da me"

vedi letture

Contattato da Telefoot direttamente nel ritiro della nazionale francese, l'attaccante Olivier Giroud ha parlato del proprio futuro, e se questo sia da considerarsi nel Chelsea o lontano da Londra: "Non ho parlato con Lampard, ma una cosa è certa: la competizione ci porterà tutti al massimo livello. Un grande club deve avere alternative diverse per ogni ruolo. Io sono al Chelsea, ho terminato bene la stagione e dimostrato all'allenatore che poteva contare su di me. Werner non ha le mie stesse caratteristiche, spero di giocare".