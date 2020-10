Glasgow Rangers, Gerrard sogna il colpo tra gli svincolati: c'è l'idea Wilshere

I Glasgow Rangers di Steven Gerrard sono i principali indiziati per la firma di Jack Wilshere svincolato di lusso che ha detto addio al West Ham in anticipo e che ora sta cercando una nuova squadra. Secondo lo Scottish Sun, l'ex giocatore del Liverpool, ora tecnico del club scozzese, sarebbe pronto a muoversi in prima persona per il centrocampista classe '92.