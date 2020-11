Glasgow Rangers, Goldson nella storia: è l’autogol più veloce nella storia dell’Europa League

Connro Goldson è entrato nella storia dell’Europa League, anche se probabilmente ne avrebbe fatto volentieri a meno. Il difensore del Galsgow Rangers infatti ha segnato l’autogol più veloce nella storia della competizione (ovvero dalla stagione 2009/10) regalando il vantaggio al Benfica dopo esattamente 60 secondi di gioco.

1:00 - Connor Goldson's own goal after exactly 60 seconds is the fastest own goal ever scored in the UEFA Europa League (since 2009-10). Calamitous. #BENRAN #UEL

— OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2020