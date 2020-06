Gli highlights Colonia-Union Berlin 1-2: Gentner e Friedrich decidono il match

Una vittoria fondamentale in chiave salvezza per l'Union Berlino, che torna a vincere dopo sette turni. In casa del Colonia ci pensano Friedrich e Gentner ad indirizzare la sfida: nel primo tempo il difensore tedesco sblocca il punteggio sugli sviluppi di un corner, grazie ad un gran colpo di testa. Al 54' arriva il raddoppio degli ospiti con Gentner abile a sfruttare uno spiovente di Bulter in area di rigore. Inutile la rete di Cordoba - 13 i gol in campionato per il colombiano -, l'Union sbanca il RheinEnergieStadion e si allontana dalla zona retrocessione.