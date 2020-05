Gli highlights di Schalke-Augsburg 0-3: secondo ko di fila per gli uomini di Wagner

Secondo ko consecutivo per gli uomini di Wagner, l'ottavo in stagione. Dopo il 4-0 contro il Dortmund arriva un'altra pesante sconfitta per lo Schalke: 3-0 contro l'Augsburg e nove partite senza vittoria per la squadra di Gelsenkirchen. In gol Lowen al 6', nel secondo tempo Sarenren-Bazee e Cordova hanno chiuso i giochi. Ecco il video completo con tutte le migliori azioni del match: