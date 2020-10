Gli USA ricordano: "Un anno fa McKennie segnò la tripletta più veloce della storia"

Un anno fa Weston McKennie mise a segno una grande tripletta nel 7-0 rifilato dagli Stati Uniti al Cuba. La squadra americana infatti ha ricordato che il centrocampista della Juventus proprio l'11 ottobre del 2019 segnò la tripletta più veloce della storia della nazionale maschile in appena tredici minuti.

🗓 𝙾𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚍𝚊𝚢 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚢𝚎𝚊𝚛:

➛ @WMcKennie recorded the #USMNT's fastest hat trick from the start of a game (13')

➛ @JMoSmooth13 scored & became the third 🇺🇸 male to dish 3 assists in a match

➛ @JoshSargent & @cpulisic_10 also scored in our 7-0 #CNL win vs. 🇨🇺 pic.twitter.com/ylELXAQ6Dy

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) October 11, 2020