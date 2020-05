Godoy Cruz, muore "Loco" Julio: il tifoso che vinse alla lotteria e donò tutti i soldi al club

Il Godoy Cruz piange la comparsa di "Loco" Julio, primo tifoso della squadra argentina. La storia merita di essere raccontata:

Julio Roque Pérez simboleggia l'amore incondizionato per la squadra del cuore, al punto da donare tutti i propri averi al club. Nato nel 1940, a 12 anni perde suo nonno, suo parente più stretto. È costretto a vivere da solo, poco più che bambino, vivendo come poteva. A 15 anni la Dea Bendata decide di baciarlo: vince alla lotteria. Nonostante una vita di stenti, Julio non ha dubbi: decide di donare tutti i soldi della vincita al Godoy Cruz. E con esso il club ha potuto costruire una tribuna e installare l'impianto di illuminazione dello stadio "Feliciano Gambarte". Negli anni ha seguito la squadra ovunque e il club lo scorso 1° giugno 2016 ha deciso di omaggiarlo con una statua. Non solo, il viale dove si trova la sede del club porta il suo nome. È stato amato e rispettato dai propri tifosi che lo hanno sempre aiutato nei momenti di difficoltà, raccogliendo denaro per i farmaci di cui necessitava.

"Semplicemente grazie per l'amore sincero per i nostri colori. Hasta siempre, amato Julio. Ci mancherai" è il commosso messaggio del club.