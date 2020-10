Gol all'esordio dal 1', la notte magica di Camavinga. E Giroud supera Platini: davanti solo Henry

Una serata magica, assolutamente indimenticabile per Eduardo Camavinga e Olivier Giroud. Il centrocampista del Rennes è stato schierato per la prima volta da titolare in Nazionale e ha ripagato la fiducia di Didier Deschamps con la rete che al 9' ha aperto le marcature nella sfida contro l'Ucraina. Un gol spettacolare e molto importante, come quello del giocatore del Chelsea, che ha raddoppiato al 24': l'attaccante, capitano nella sera della sua centesima presenza con la Francia, ha eguagliato così Michel Platini al secondo posto della classifica dei marcatori dei Bleus, prima di scavalcarlo realizzando la doppietta personale dieci minuti più tardi. Al primo posto c'è Thierry Henry con 51 centri. Un primo tempo da incubo per la squadra allenata da Shevchenko, sotto 4-0: nel finale è arrivato anche l'autogol di Mykolenko.