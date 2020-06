Gol fantasma in Premier, i responsabili dell'Hawk-Eye: "Non capiamo cosa sia successo"

"Credo che il portiere abbia parato in curva". Se la cava con una battuta Chris Wilder, tecnico dello Sheffield United che ieri non si è visto concedere una rete a causa del malfunzionamento della goal-line technology . "Sette telecamere non hanno visto. Siamo la lega più tecnologica del mondo, vediamo tutto in ogni angolo ma non i gol. Un anno fa aspettammo 10 minuti sotto la pioggia battente per notare l'alluce di Lundstram in fuorigioco nella sfida contro il Tottenham. Ora non si può fare lo stesso per determinare una rete".

Le scuse - I responsabili dell'hawk-eye, ovviamente, si sono scusati per l'accaduto ma non riescono a spiegarsi perché non sia arrivata la segnalazione all'arbitro Oliver: "Il sistema era stato testato prima della partita e gli arbitri hanno confermato che funzionava perfettamente. Ci scusiamo con la Premier League, lo Sheffield United e i tifosi. È il primo caso in oltre 9.000 partite".