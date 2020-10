Gol, posizioni irregolari e il solito spettacolo: il derby tra Everton e Liverpool finisce 2-2

vedi letture

Termina 2-2 il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool, con il solito spettacolo e una squadra che ha raggiunto la giusta consapevolezza: i toffees pareggiano in dieci uomini grazie alle reti di Keane e Calvert-Lewin, inutili le marcature di Mane e Salah. Nel finale Henderson ha trovato il gol vittoria su un intervento goffo di Pickford, ma il VAR ha annullato per una posizione di partenza irregolare. Primo posto per la squadra di Ancelotti, con i reds a quota 10. Alle ore 16.00 in campo Chelsea e Southampton.

Rivivi la diretta testuale di Everton-Liverpool!