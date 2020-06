Gotze dirà addio al Borussia Dortmund, Klopp: "Ha senso che vada via, vuole giocare"

Mario Gotze lascerà di nuovo il Borussia Dortmund al termine della stagione. L'attaccante tedesco, che segnò il gol decisivo nella finale Mondiale del 2014, è un pupillo di Jurgen Klopp; proprio il tecnico del Liverpool ha parlato di questa situazione a Sky Deutschland: "Di solito, quando non si trova accordo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, è il segnale che il rinnovo non arriverà. Ha bisogno di giocare con continuità, di un club che non gli dia troppe responsabilità. Tornerà a giocare come sa, vedremo ancora il vero Gotze, ma al momento non è possibile che lo faccia a Dortmund, perché in attacco c'è grande qualità. Ha senso che lasci il club e gli auguro buona fortuna. È un calciatore eccezionale con un carattere eccezionale".