Gotze e la scelta del PSV: "Una soddisfazione. Sono stato subito importante per la squadra"

vedi letture

L’addio a parametro zero al Borussia Dortmund e la successiva scelta del PSV. Mario Gotze si è rilanciato in Eredivisie e oggi si è raccontato ai microfoni di Sport 1: “E’ stata una decisione importante per me. Tanti fattori giocano un ruolo importante quando si cambia club: allenatore, compagni di squadra e ambiente: io sono molto soddisfatto, a parte le tre sconfitte che abbiamo subito. Soprattutto se si considera quanto velocemente è successo tutto. Ho giocato praticamente subito, segnato e ho avuto un impatto importante sulle partite. Tutto questo è una grande soddisfazione”.

L’ex Bayern poi parla del suo futuro una volta appese le scarpette al chiodo. Un futuro che potrebbe vederlo in veste di allenatore: “Perché no? Se porto con me alcune sfaccettature dei miei precedenti allenatori, potrebbe essere una scelta positiva”.