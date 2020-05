Gotze scaricato per via di Tik Tok. Dall'Argentina: "Ti aspettiamo, sarai libero di usare i social"

Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno. Una decisione presa dal club giallonero per motivi "tecnici" (il giocatore non rientra nei piani di mister Favre), ma anche per ragioni comportamentali, vista la sua presenza costante sui social network .

E proprio su questo aspetto ha provato, scherzosamente, a far leva il Sacachispas, che ha invitato il giocatore a trasferirsi in Argentina - nonostante il tedesco sia stato l'autore del gol decisivo nella finale del Mondiale 2014 - con un post su Twitter: "Il Borussia Dortmund vuole allontanare Gotze a causa dei social. Vieni da noi, Mario, ti lasceremo fare quello che vuoi in rete!". Su Gotze ci sono diverse squadre, tra cui Milan, Roma, Lazio e Inter.