Gotze, niente ultima col Dortmund. Tra salute e social, una seconda parentesi da dimenticare

Secondo quanto riportato dalla Bild, Mario Götze ha già concluso la sua seconda parentesi al Borussia Dortmund. Il trequartista non sarà presente per l'ultima partita contro l'Hoffenheim per stare vicino alla moglie Ann-Kathrin e al figlioletto Rome, nato prematuro il 5 giugno. A seguito delle numerose visite in ospedale, Götze non è stato in grado di soddisfare i requisiti d'igiene imposti dalla DFL, pertanto gli è stato consentito di allenarsi solamente a livello individuale. Götze avrebbe potuto tornare ad essere a disposizione se si fosse sottoposto a due test ed entrambi avessero dato esito negativo. Tuttavia il giocatore ha preferito lasciar perdere per i motivi già citati.

DALL'ERA KLOPP AL MONDIALE VINTO -Un vero e proprio flop, il Götze-bis al Borussia Dortmund. Classe 1992, sembrava destinato a una lunga carriera ricca di soddisfazioni: protagonista giovanissimo del Dortmund di Jurgen Klopp, campione di Germania nel 2011 e nel 2012, autore del gol decisivo nella finale dei Mondiali del 2014 che ha laureato la Germania campione del mondo per la quarta volta nella sua storia. Dopo tre anni al Bayern (2013-2016) il ritorno in giallonero, stavolta con esiti diversi.

I PROBLEMI DI SALUTE E I GUAI CON I SOCIALNel 2017 è stato rilevato nel giocatore un disturbo nel metabolismo energetico che gli impediva di bruciare i grassi, tenendolo pertanto ben lontano da una condizione accettabile. Un problema che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi. Le ultime due stagioni lo hanno visto dividersi fra campo, dove ha dispensato ancora qualche gol e assist e panchina. Fino alla rottura definitiva di qualche mese fa: galeotto un video girato su Tik Tok per nulla gradito alla società. A 28 anni Mario Götze si ritrova ad essere uno degli svincolati di lusso del calcio mondiale. E già è stato proposto ad alcuni club italiani e l'opzione estera è quella più concreta. In patria il suo nome era stato accostato all'ambizioso Hertha Berlino ma dopo una vita in patria rivederlo in Bundesliga appare difficile.