Granada, Etxeberria verso la rescissione per motivi sportivi. A causa di una maglietta

L’avventura di Unai Etxeberria con il Granada è da cosiderarsi terminata. Anche se non sono ancora arrivati comunicati ufficiali il club ha infatti deciso, come riferisce Marca, di rescindere per motivi sportivi il contratto con l’estremo difensore basco. Ma dietro questa decisione ci sono altri motivi, che sconfinano nel campo politico e dell’indipendentismo basco. Il portiere era infatti salito agli onori della cronaca per una maglia indossata durante i festeggiamenti per la qualificazione alla prossima Europa League in cui si leggeva la scritta “Etxera. Altsasukoak aske. Stop montajes policiales” (A casa. Liberi i ragazzi di Altsasu. Basta ai montaggi polizieschi).

Un messaggio di solidarietà al gruppo di indipendentisti baschi di sinistra che in un pub di Altasu, piccolo paese della Navarra, nell’ottobre del 2016 si era trovato coinvolto in una rissa con due membri della Guardia Civil in libera uscita. Gli otto giovani vennero condannati nel 2019 a pene dai 2 ai 13 anni di carcere dall’Audencia Nacional che non accolse del tutto le richieste dell’accusa che chiedeva pene dai 12 ai 62 anni accusando i giovani di terrorismo e legami con l’ETA.