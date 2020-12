Granada, Luis Milla positivo al COVID-19. E' in isolamento, il resto della squadra è ok

vedi letture

Il Granada ha annunciato di avere un nuovo giocatore positivo al coronavirus nella sua prima squadra. Nello specifico, Luis Milla è il giocatore che è risultato positivo nei test che la società ha effettuato su tutti i giocatori al ritorno in allenamento dopo la mini vacanza di tre giorni. Il centrocampista rojiblanco, come riporta il club, è in isolamento a casa ed è in costante contatto e monitoraggio con lo staff tecnico e i servizi medici. Il resto della squadra invece è negativo.