Granada, Martinez: "Complimenti ai ragazzi, siamo un grande gruppo"

Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa 2-0 a Valdebebas contro il Real Madrid. Queste le sue parole: "Non si può essere soddisfatti quando si perde, ma stasera la squadra si è resa protagonista di una grande prestazione. Abbiamo avuto subito una chance per sbloccare il risultato (dopo 27 secondi, ndr) e poi, sotto nel risultato, siamo comunque riusciti a trovare spazio nella loro metà campo. Voglio congratularmi con i miei ragazzi per come si sono comportati, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e siamo stati molto bravi a giocare fino alla fine con la massima intensità e tanta voglia di fare".

"Ora ci meritiamo due giorni di riposo prima di riprendere le attività in vista dei prossimi impegni. Dobbiamo stare molto attenti perché il Covid-19 è ancora dietro l'angolo e non dobbiamo rischiare di contagiarci in questo periodo ricco di partite. Ci rilasseremo per qualche ora facendo la massima attenzione ai dettagli per non compromettere il ritorno in campo. Fisicamente stiamo bene, anche stasera si è visto: il problema non è stata la stanchezza ma a fare la differenza sono stati alcuni cali di concentrazione", ha concluso il tecnico della formazione biancorossa, prossima avversaria del Napoli in Europa League.