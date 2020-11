Granada, otto gare senza sconfitte. Ancora una e sarà eguagliato il record del 1967

Sono otto le gare ufficiali in cui il Granada non perde. La squadra iberica infatti con la vittoria di questa sera ha allungato la sua striscia positiva fatta di cinque vittorie e tre pareggi in tutte le competizioni ufficiali. Ora manca solo una gara per eguagliare il record di nove gare senza sconfitte che risale al 1967.