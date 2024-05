Ufficiale Granada retrocesso, due veterani dello spogliatoio danno l'addio a fine contratto

Il Granada ha sofferto in questa stagione la retrocessione dalla prima serie del campionato spagnolo, avendo concluso la Liga al penultimo e 19° posto in classifica. Nelle scorse ore il club spagnolo ha annunciato contestualmente un doppio addio, dando i saluti a due calciatori in scadenza di contratto.

Lasceranno al termine della stagione, a fine contratto il difensore Victor Diaz (35 anni) e l'esterno d'attacco Antonio Puertas (32).