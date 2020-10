Granada, Soldado: "Sono positivo al Covid-19 ma sto bene e conto i giorni per il rientro"

Con un post sul suo profilo Twitter Roberto Soldado, attaccante del Granada, ha comunicato la propria positività al Covid-19: "Voglio dirvi che sono risultato positivo al Covid. Mi fa molto male non poter stare con i miei compagni per le prossime partite, ma sto bene e da casa farò il tifo per loro. Da oggi conto già i giorni per tornare in campo".