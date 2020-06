Grande festa a Liverpool, il sindaco: "I tifosi hanno ignorato i consigli, vedremo i risultati"

vedi letture

Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson ha commentato alla BBC i festeggiamenti per la conquista della Premier dei Reds, affermando di essere deluso per il comportamento dei tifosi, nonostante se lo aspettasse: "Ero preoccupato per la folla che sarebbe accorsa, non solo fuori da Anfield ma anche in altre parti del centro della città. L'assembramento fuori dallo stadio mi ha lasciato un po' di frustrazione: la gente crede, a torto, che il peggio sia passato. Nell'euforia ha deciso di ignorare i consigli; ora dovremo vedere se ci sarà un nuovo picco di coronavirus. Sono deluso, è stato come rivedere le scene sulla spiaggia di Bournemouth. Certo, se il Chelsea o il Manchester City avessero vinto il campionato, avremmo visto le stesse scene fuori dallo Stamford Bridge o dall'Etihad".