Grande festa per Mario Pasalic: primo gol con la Croazia per il centrocampista dell'Atalanta

Primo gol in Nazionale per Mario Pasalic, alla quindicesima presenza. Il centrocampista dell'Atalanta ha trovato la sua prima gioia con la Croazia al 67' della sfida contro la Svizzera: perfetto l'inserimento dell'ex Milan, che ha sfruttato l'assist di Ante Budimir e in spaccata ha battuto il portiere svizzero da due passi. Una rete che vale la vittoria per 2-1