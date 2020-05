Grecia, la Super League indica nel 14 giugno la data di ritorno. Si attende l'ok del Governo

Grecia verso il ritorno in campo. Il Comitato della Super League ha indicato nel 14 giugno la data di possibile ripartenza. Tuttavia manca l'ufficialità e si attende il via libera dal Governo, che si consulterà con il board della Super League. Restano alcune cose da limare: vi sono club contrari alla ripartenza come Panathinaikos, Panetolikos e PAOK e questioni legate al taglio degli stipendi. In Grecia non si gioca dal 1° marzo, data in cui si era giocata l'ultima giornata della regular season che ha visto l'Olympiacos davanti al PAOK di 14 punti.