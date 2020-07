Grecia, risultati, classifica e verdetti: Olympiacos campione, Paok in Champions League

Si è conclusa l'ultima giornata del gruppo Play-Offs Championship del campionato greco con la vittoria dell'Olympiacos già campione e vincente per 3-0 contro l'AEK che ha chiuso al terzo posto. Si accontenta del secondo posto invece il PAOK che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Aris ma si qualifica comunque in Champions League. Terzo l'AEK che va in Europa League, quarto il Panathinaikos che ha battuto 3-2 l'OFI Crete ma resta fuori dall'Europa per squalifica. In Europa League anche Aris e Crete

ULTIMA GIORNATA

Olympiacos-AEK 3-0

Panathinaikos-OFI Crete 3-2

PAOK-Aris 0-0

CLASSIFICA: Olympiacos 91, PAOK 73, AEK 69, Panathinaikos 58, Aris 42, OFI Crete 36.

VERDETTI

Campione: Olympiacos

Champions League: Olympiacos, PAOK

Europa League: AEK, Aris, OFI Crete