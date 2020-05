Grecia, ritorno agli allenamenti il cinque maggio: massime garanzie di sicurezza

Il ministro dello sport greco, Lefteris Avgenakis, ha deciso di concedere il via libera alle squade calcistiche per il ritorno al calcio dal 5 di maggio. Massime garanzie possibili per la sicurezza, con i calciatori che dovranno portare il materiale al proprio domicilio per poi lavarlo.