Greg Clarke si dimette da presidente della FA. McCormick lo sostituirà ad interim

Attraverso i propri canali social, la Federcalcio inglese ha annunciato che Greg Clarke si è dimesso dal suo ruolo di presidente. Peter McCormick occuperà il ruolo di Presidente ad interim della FA con effetto immediato e il Consiglio della FA inizierà il processo di identificazione e nomina di un nuovo presidente a tempo debito.

We can confirm that Greg Clarke has stepped down from his role as our chairman.

Peter McCormick will step into the role as interim FA Chairman with immediate effect and the FA Board will begin the process of identifying and appointing a new chair in due course.

— The FA (@FA) November 10, 2020