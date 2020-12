Grenoble, la gaffe di Diallo in diretta: scambia il premio MVP per il supporto su cui è poggiato

Ha fatto ridere in tanti ed è divenuta subito virale sui social la gaffe di cui s'è reso protagonista Mamadou Diallo, ala sinistra del Grenoble, migliore in campo nel successo contro il Troyes. A fine partita il giocatore è stato intervistato come migliore in campo e gli è stato assegnato il consueto premio MVP, ma nel ritirarlo il 26enne l'ha scambiato per il supporto sul quale era poggiato lo stesso. "Si vede che è la prima volta che lo ricevo", ha ironizzato lui durante l'intervista.

Grenoble’s Mamadou Diallo thinks that the man of the match award is actually the stand that they’ve put it on: “You can tell it’s my first time.” pic.twitter.com/a2UyPB1jOw

— Get French Football News (@GFFN) December 23, 2020