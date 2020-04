Griezmann difende il "kart" Giroud: "Ci ha aiutato a vincere il Mondiale"

vedi letture

Antoine Griezmann si schiera con Olivier Giroud. L'attaccante del Chelsea era stato al centro di un paragone con Karim Benzema che, incalzato su Instagram aveva dichiarato: "Non si può confrontare un kart con una Formula 1". Ieri era arrivata la risposta dello stesso Giroud: "Sono un kart, ma campione del mondo" alludendo all'esclusione di Benzema dai 23 di Deschamps per Russia 2018 a seguito del "caso Valbuena". Griezmann ha così parlato del suo compagno di Nazionale: "Mi piace Olivier Giroud ed è un buon giocatore. Ci ha aiutato a vincere il Mondiale" sottolineando come, se pur non segnando, ha creato spazi per lui e per Mbappé.