Griezmann oscurato da Messi, Matuidi: "Leo è ingombrante, ma deve tenere duro"

Ai microfoni di beIN Sports, Blaise Matuidi ha parlato del difficile momento di Antoine Grezmann, che ancora non riesce ad essere protagonista con la maglia del Barcellona: "Sappiamo che a Barcellona non si trova in una posizione che ama. Sta a lui adattarsi, perché è così che si fa nei grandi club. Lionel Messi è sicuramente una figura ingombrante, ma so che Antoine terrà duro e alla fine troverà il suo ruolo".