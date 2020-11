Griezmann vuole andarsene dal Barça? "È un continuo criticare, sono bersaglio facile"

Il centravanti del Barcellona, Antoine Griezmann, ha parlato del suo futuro in blaugrana in una lunga intervista con Jorge Valdano su Movistar+. "Le critiche? È un continuo. Viene sempre fuori qualcosa di brutto, se non è con Leo, è che voglio andare, che partirò a gennaio perché mi stanno per vendere. È alzarsi ogni mattina e vedere se c'è qualcosa. Spero che dopo questa intervista tutto si tranquillizzi un po' con me. A volte vanno oltre le critiche perché non stiamo vedendo il miglior Griezmann. Quando perdiamo sono il primo indicato e sono un bersaglio facile perché non parlo. I candidati alla presidenza parlano di me. È sempre successo qualcosa da quando sono arrivato, ma sarò di nuovo Griezmann con l'aiuto dei giocatori, dei tifosi, della stampa se non mi colpiscono così tanto".