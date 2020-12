Guardiola commenta la vittoria: "Tatticamente perfetti"

E' tornato a vincere dopo due anni, nel Boxing day, il Manchester City di Pep Guardiola. Un secco due a zero contro il Newcastle che lascia poco spazio all'interpretazione: "E' stata una gara molto difficile, dettata da condizioni atmosferiche estreme vista la pioggia e un avversario in salute che è venuto qui facendo la propria partita- ha detto il tecnico catalano nel post gara-.Siamo stati perfetti tatticamente, senza sbagliare nulla, peccato solo aver segnato poco rispetto alla mole di gioco enorme costruita. Comunque sono soddisfatto della performance, è sicuramente un buon risultato e aggiungiamo altri tre punti alla nostra classifica. Siamo lontani dalla vetta è vero, la settimana scorsa eravamo decimi: tutta la stagione sarà un saliscendi. Non ci dimentichiamo che ci sono risultati strani per tutti: dobbiamo essere pazienti nei buoni e nei cattivi momenti".