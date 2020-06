Guardiola e il razzismo: "I bianchi dovrebbero vergognarsi per come trattano i neri da 400 anni"

La scritta Black Lives Matter riportata sulle maglie di tutti i giocatori di Premier League non servirà a sconfiggere la piaga del razzismo. Il gesto, però, è sicuramente apprezzabile e Pep Guardiola, al termine della sfida vinta dal suo Manchester City contro l'Arsenal, è tornato sull'argomento: "I bianchi dovrebbero vergognarsi per quello che hanno fatto ai neri negli ultimi 400 anni. Dovremmo fare molto di più per loro. Come fanno le persone a pensare che esista la diversità?"