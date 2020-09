Guardiola e Messi di nuovo insieme? Tapia: "Pep ha rifiutato la panchina dell'Argentina"

vedi letture

Sono in tanti a sognare di rivedere Lionel Messi allenato da Pep Guardiola. Claudio Tapia, presidente della Federcalcio argentina, ha affermato di aver tentato di realizzare questo desiderio più volte, ma di aver ricevuto sempre un cortese rifiuto dal tecnico del Manchester City: "Abbiamo contattato suo fratello per capire la sua situazione. Eravamo pronti ad affrontare uno sforzo, come abbiamo già fatto con Sampaoli. Ci è stato risposto che Pep non avrebbe infranto il contratto in vigore", ha dichiarato a ESPN.