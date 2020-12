Guardiola fa discutere. Si lamenta dei pochi cambi, ma ne utilizza meno di tutti: solo 19 su 30

Pep Guardiola è stato uno degli allenatori che più si è lamentato della decisione di non confermare i cinque cambi in Premier League. Mentre tutti i campionati europei hanno applicato questa regola in vista di una stagione "atipica", a causa del coronavirus, il calcio inglese ha scelto di conservare le tre sostituzioni, provocando la rabbia soprattutto dell'allenatore catalano e di Jurgen Klopp. As però sottolinea un dato singolare che riguarda il Manchester City: in 10 partite di campionato, Guardiola ha effettuato appena 19 cambi su 30 disponibili, addirittura zero nella sfida contro il Fulham di sabato. Numeri che evidentemente stridono con le recenti uscite dell'ex tecnico di Bayern e Barcellona, e che diventano ancora più strani se rapportati alle concorrenti: José Mourinho ha operato 33 cambi su 33 (il Tottenham ha una partita in più rispetto agli Sky Blues), l'Arsenal 32, mentre Leicester, Liverpool e Chelsea hanno effettuato 31 sostituzioni. Il Manchester United, che ha disputato gli stessi incontri dei cugini, li ha utilizzati tutti.