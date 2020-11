Guardiola ha blindato la difesa del City: 3 gol subiti in 8 partite dopo lo schiaffo col Leicester

Pep Guardiola ha imparato la lezione e ha blindato la difesa del Manchester City. Da quando ha rimediato cinque schiaffi contro il Leicester, il club inglese ha subito solo tre gol nelle otto partite successive, riuscendo anche a mantenere la porta inviolata in tre partite consecutive in tutte le competizioni.

3 - Since conceding five goals against Leicester, Manchester City have conceded only three goals in their following eight games, while they have kept a clean sheet in three consecutive matches in all competitions for the first time since September of last year. Priorities. #UCL pic.twitter.com/ZROjH2AWxp

