Guardiola: "Il Man City ha vinto solo con Mancini e Pellegrini, con me otto titoli in tre anni"

Fresco di rinnovo col Manchester City, Pep Guardiola è intervenuto al microfono di Sky Sports UK facendo un bilancio della sua avventura in sky blue: "Questo è un club che in passato non vinceva molto. Recentemente ci sono riusciti Mancini e Pellegrini, poi ci siamo noi. In tre stagioni abbiamo vinto otto titoli, sono tanti in Europa e soprattutto in Inghilterra. L'obiettivo è rimanere in alto. Non un trofeo specifico, ma agguantare quella continuità di rendimento che ci permetterebbe di rimanere ad alti livelli. Ma bisogna evolversi perché il calcio cambia sempre. E meno male, altrimenti sarebbe noioso".