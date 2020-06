Guardiola: "Il sostituto di Sane? Non ce ne sarà bisogno, abbiamo altre priorità"

Nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida contro il Burnley, Pep Guardiola ha parlato anche di mercato e dell'eventuale ricerca di un sostituto del partente Leroy Sané: "In tutti i posti in cui ho allenato - Barcellona, ​​Bayern Monaco -, quando il club diceva "non possiamo permettercelo", era esattamente così. Probabilmente andremo avanti con la stessa rosa. Leroy è ancora un nostro giocatore. Non so se andrà via questa estate o alla fine del suo contratto. Abbiamo comunque giocatori ottimi in attacco. Gabriel Jesus può giocare a sinistra, Phil Foden può giocare a sinistra, così come Sterling. Sono sempre in buone condizioni, quindi possono giocare abbastanza regolarmente. Abbiamo altre priorità".