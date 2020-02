Guardiola: "Margine di errore in Champions minimo. Mercoledì è andata bene, ma significa poco"

vedi letture

"La linea di demarcazione tra vittoria e sconfitta è molto sottile". Parole e musica di Pep Guardiola, che in conferenza stampa ha commentato gli elogi ricevuti per la vittoria di Madrid: "Sbagliate. Martedì è andata bene ma significa poco. Il margine di errore in questa competizione è minimo. Se il Real avesse raddoppiato, l'allenatore del Manchester City sarebbe stato un disastro e Zidane perfetto. I dettagli fanno la differenza. Anche per il cambio decisivo di Sterling vale lo stesso: molte volte ho provato ad apportare delle modifiche e non ha funzionato".