Guardiola: "Morte di Maradona una notizia dura per Aguero. Il rinnovo? Bisogna essere onesti"

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del difficile momento vissuto da Sergio Aguero, tra infortuni, rinnovo e la morte di Diego Armando Maradona, suo suocero. Una notizia arrivata a poche minuti dalla sfida di Champions contro l'Olympiacos: "L'ho visto bene ma l'impatto è stato duro, soprattutto per suo figlio. È normale, conosceva bene Diego, era il nonno di suo figlio. È una situazione triste per la sua famiglia, ma sta bene. Ci regalerà dei bei momenti in questa stagione: non è ancora nelle migliori condizioni, ma non possiamo dimenticare per quanti mesi è stato fuori suo infortunio, poi è tornato e si è fatto male nuovamente. Ho avuto la fortuna di gestire giocatori incredibili e Sergio è uno di loro. Ha solo bisogno di un po' di tempo per tornare al top. Rinnovo? È un ragazzo che merita tanto e c'è bisogno di fare discorsi onesti, per il suo bene e quello del club".