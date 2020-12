Guardiola non si fida del 'Gladbach e incensa Rose: "Rispetto la bellezza del suo calcio"

vedi letture

Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, che ha riservato al suo Manchester City un avversario abbordabile ma insidioso: "Ho imparato nella mia esperienza in Germania quanto sia grande e importante il Borussia Mönchengladbach. Rispetto la bellezza del suo calcio. Dopo aver superato un girone come quello, con due grandi partite contro lo Shakhtar, la mia unica preoccupazione è quella di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla partita di febbraio".