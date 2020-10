Guardiola riabbraccia Aguero: "Bello rivederlo in campo". E su Arteta: "Mai avuti dubbi su di lui"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Premier League con l'Arsenal, mister Pep Guardiola ha parlato così del prossimo impegno del suo Manchester City: "Ci manca De Bruyne purtroppo, ma il resto dei calciatori è rientrato in buone condizioni. Aguero si sta allenando bene e noi ne siamo felici, ogni squadra ha bisogno di un attaccante e il City ha dovuto giocare senza punte. È bello rivedere il Kun in campo dopo così tanto tempo".

Come sarà affrontare il suo ex assistente Mikel Arteta?

"Non avevo dubbi su di lui, si è inserito molto bene e il modo in cui sta giocando il suo Arsenal in questo momento è davvero perfetto. Arteta è stato capace di riportare i Gunners nelle posizioni in cui erano tanto tempo fa. Lo considero un vero combattente, tutti quelli che gli vogliono bene sono felici per come gli stanno andando le cose a Londra".

Come sta Gabriel Jesus?

"Ha un infortunio nella parte anteriore della gamba. Se si aggrava, rischiamo di perderlo per molto tempo. Capite quindi che non possiamo rischiare".