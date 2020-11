Guardiola rinnova col Manchester City. E Liam Gallagher commenta: "Messi, il prossimo"

Liam Gallagher, storico cantante degli Oasis nonché accanito tifoso del Manchester City, ha accolto il rinnovo di Pep Guardiola fino al 2023 con un messaggio breve, ma chiaro: "Messi next" ossia "Messi, il prossimo". Del resto il contratto dell'asso argentino scade il 30 giugno 2020 e già questa estate sembrava destinato a raggiungere proprio il suo ex allenatore a Manchester. Lo stesso Gallagher in quel periodo prometteva un concerto in Argentina nel caso la Pulga avesse firmato per i citizens.