Guardiola risponde a Zidane: "Non mi sento il migliore al mondo. E non pretendo di esserlo"

Botta e risposta a distanza fra Zinedine Zidane e Pep Guardiola alla vigilia della sfida di Champions League fra Real Madrid e Manchester City. Il tecnico francese in conferenza stampa aveva infatti elogiato il catalano dicendo che è il miglior tecnico al mondo. Una frase a cui Guardiola ha voluto rispondere nel corso della propria conferenza: "Zidane ha detto che sono il migliore al mondo? Voglio ringraziarlo, ma non mi sento tale. Non ho mai preteso di essere il più bravo, perché i protagonisti sono i calciatori. Quando vinci, è più facile ricevere elogi. Ciò che ha fatto lui in Europa sarà difficilmente ripetibile e testimonia la grandezza di questo club. Chi gioca nel Real ne conosce la storia e sa che non vincere la Champions è considerato un fallimento. In questa competizione non esiste una squadra più forte del Real".