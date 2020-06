Guardiola sul futuro di Silva: "Resterà per giocare la Champions, poi sarà addio"

Stasera torna in campo la Premier League e alle 21.15 si affronteranno Manchester City e Arsenal. Una sfida subito impegnativa per gli uomini di Guardiola, che vogliono rimandare la festa del Liverpool. Ma a tenere banco in casa dei Citizens c'è il futuro di David Silva, che ha deciso di lasciare il club inglese dopo dieci stagioni. Il tecnico spagnolo, a tal proposito, ha detto nella conferenza di ieri: "Rimarrà fino al termine della nostra Champions League. Purtroppo non riceverà l'omaggio dei tifosi, ma spero che succeda quando tutto tornerà alla normalità. È una situazione che nessuno voleva vivere, soprattutto David. Si accorderà sul club e stabiliranno come agire".