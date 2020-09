Guardiola torna a parlare di Messi: "Non devo spiegare nulla. È del Barça, club che amo"

Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato per la prima volta del caso Messi, dopo i presunti contatti con La Pulga durante le scorse settimane: "Non ho nulla da spiegare. Leo si è espresso perfettamente: è un giocatore del Barcellona, squadra che amo, nulla di più. Non so quale saranno le sue intenzioni in futuro", ha dichiarato l'allenatore dei citizens.