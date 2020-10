Guardiola ultimo ostacolo per Eric Garcia-Barça: il tecnico vuole convincerlo a rinnovare col City

Pep Guardiola non si arrende. Nonostante l'accordo ormai trovato da mesi tra Barcellona e giocatore per la prossima stagione, il tecnico del Manchester City non ha ancora rinunciato alla possibilità di far rinnovare il contratto a Eric Garcia. Il giovane difensore, in scadenza coi Citizens e già intenzionato a tornare in Catalogna, secondo The Independent è infatti un elemento da blindare a tutti i costi (o quasi) agli occhi dell'allenatore spagnolo.