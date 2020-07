Guardiola vuole le scuse dopo la sentenza del TAS: "Su di noi sono state dette cose non vere"

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa, parlando della decisione del TAS che ha annullato la sentenza UEFA di due anni di squalifica dalle coppe europee: "Sono incredibilmente felice per la decisione. Mostra che ciò che la gente ha detto sul club non era vero. Difenderemo sul campo ciò che abbiamo fatto in campo. Dovremmo ricevere delle scuse perché se avessimo commesso qualcosa di sbagliato avremmo accettato la decisione della UEFA in quanto avremmo infranto le regole".

"Non ci aspettiamo che Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea o Wolves ci difendano ma abbiamo il diritto di difenderci se crediamo che ciò che abbiamo fatto sia corretto e tre giudici indipendenti lo hanno riconosciuto. Oggi è un bel giorno, ieri è stato un bel giorno per il calcio perché giochiamo con le stesse regole di tutti i club europei".".