Guehi lascerà il Crystal Palace: piomba anche il Bayern Monaco se partirà Upamecano

Si preannuncia un'accesa asta di mercato per Marc Guehi. Il difensore e capitano del Crystal Palace sembra ormai proiettato verso il prossimo capitolo della sua carriera. L'interesse per il centrale è notevole, con il Liverpool in prima fila. Un corteggiamento che persiste da tempo. E non è il solo. Già un paio di estati fa, il Newcastle aveva tentato l'assalto con diverse offerte poi respinte dal club londinese. Ora, la situazione è cambiata: ad ottobre, l'allenatore del Palace, Oliver Glasner, ha candidamente ammesso che Guehi non firmerà un nuovo contratto, avendo espresso la chiara volontà di valutare le sue opzioni.

La corsa per assicurarsi il difensore è destinata ad allargarsi. Non solo la Premier League, ma anche le big degli altri campionato. hanno messo gli occhi su di lui. Tra queste, secondo Sky Sports UK, spicca il Bayern Monaco. Un interesse per Guehi potrebbe essere legato a un potenziale effetto domino, qualora Dayot Upamecano dovesse lasciare la Baviera per altre destinazioni europee.

L'appeal di Guehi è notevole, soprattutto per la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero al termine del suo contratto. Diversi club di vertice, sia in Premier League che in Europa, vedono in lui il profilo ideale: un capitano in un club di Premier League, un giocatore di esperienza e leadership. Il difensore è pronto a scegliere il suo futuro e le offerte non mancheranno.